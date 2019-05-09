الحريري التقى المطران مطر ونقيب محامي الشمال ووفدا من الصليب الأحمر

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، وفدا من جمعية "​الصليب الاحمر اللبناني​" برئاسة رئيسها أنطوان الزغبي يرافقه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصيب الاحمر في لبنان كريستوف مارتن. واطلع من الوفد على اطلاق الحملة المالية السنوية للصليب الأحمر. ومن ثم التقى الحريري مطران بيروت للموارنة ​بولس مطر​ وعرضا للاوضاع العامة، كما استقبل نقيب المحامين في الشمال ​محمد المراد​ وعرض معه شؤونا نقابية وعامة.

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