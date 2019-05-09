LBC: الحكومة خصصت الجلسه للبحث بموازنات الوزارات وتخفيض كل منها 20%

كشفت مصادر وزارية لقناة الـ"LBC" أن "​مجلس الوزراء​ خصص جلسته اليوم للبحث بموازنات الوزارات وتخفيض كل منها 20 في المئة ولم يتطرق الى المواد الاشكالية".

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