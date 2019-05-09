ريفي: ندعو كل متمسك بما تبقى من فكرة الدولة الى قول "لا" للإستقواء بالاجهزة القضائية والأمنية

اعتبر اللواء ​أشرف ريفي​، ان بعد ​مداهمة​ النافعة و​وزارة الخارجية​ وتوقيف المواطن داوود مخيبر ومداهمة مبنى جريدة "​الأخبار​"، ندعو كل متمسك بما تبقى من فكرة الدولة الى قول "لا" بصوتٍ عالٍ لهذه الممارسة الشاذة التي تعبّر عن الإستقواء بأجهزة الدولة القضائية و​الأمن​ية على القانون والمواطن والحريات العامة.

واعتبر ريفي ان قديماً عانى البلد من سلوك السلطان في عهد الإستقلال، واليوم سلطانٌ يستظل بوصاية ​السلاح​ ويتوهم القدرة على لعب هذا الدور مقتطعاً لنفسه إمارة في ​القضاء​ والأمن، يستغلها لإذلال الناس، مشددا على ان تمّ تجاوز القانون في هذا الإستعراض المسرحي عند مداهمة وزارة الخارجية، ومورِسَ الإستقواء على المطالب المحقة لأهالي ​المنصورية​، واستُعمِل الأسلوب البوليسي المرفوض بحق جريدة "الأخبار" التي وعلى الرغم من تعرضها الدائم وغير المنصف لنا، نرفض إنطلاقاً من مبدأِ ثابت، أن تتعرض لهذه الحملة البوليسية.