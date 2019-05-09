اعتبر اللواء أشرف ريفي، ان بعد مداهمة النافعة ووزارة الخارجية وتوقيف المواطن داوود مخيبر ومداهمة مبنى جريدة "الأخبار"، ندعو كل متمسك بما تبقى من فكرة الدولة الى قول "لا" بصوتٍ عالٍ لهذه الممارسة الشاذة التي تعبّر عن الإستقواء بأجهزة الدولة القضائية والأمنية على القانون والمواطن والحريات العامة.
واعتبر ريفي ان قديماً عانى البلد من سلوك السلطان في عهد الإستقلال، واليوم سلطانٌ يستظل بوصاية السلاح ويتوهم القدرة على لعب هذا الدور مقتطعاً لنفسه إمارة في القضاء والأمن، يستغلها لإذلال الناس، مشددا على ان تمّ تجاوز القانون في هذا الإستعراض المسرحي عند مداهمة وزارة الخارجية، ومورِسَ الإستقواء على المطالب المحقة لأهالي المنصورية، واستُعمِل الأسلوب البوليسي المرفوض بحق جريدة "الأخبار" التي وعلى الرغم من تعرضها الدائم وغير المنصف لنا، نرفض إنطلاقاً من مبدأِ ثابت، أن تتعرض لهذه الحملة البوليسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: ندعو كل متمسك بما تبقى من فكرة الدولة الى قول "لا" للإستقواء بالاجهزة القضائية والأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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