أبي خليل: نسعى لتفكيك المنظومات القائمة لاستقرار الوضع الاقتصاد

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ أن "​مجلس الوزراء​ يعمل على إقرار موازنة تؤدي إلى تحسين ​الوضع الاقتصادي​ وليس ورقة محاسبية"، مشيرًا إلى أن "الجزء الأكبر من ​الفساد​ ليس بالموظف الذي ارتكب مخالفة ولكن بالمنظومات التي هي موجودة منذ 1990".

وشدّد أبي خليل، في حديث تلفزيوني، على "أننا نسعى لتفكيك هذه المنظومات لاستقرار الوضع الاقتصادي في البلد وتحقيق النمو حتّى يشعر الناس بالبحبوحة".