ظريف: أميركا قامت بتخويف أوروبا وكل ما فعله الاتحاد الأوروبي الاعراب عن أسفه

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "موقف الاتحاد الأوروبي هو السبب في مراوحة الاتفاق النووي مكانه".
وشدد ظريف على أن "الولايات المتحدة قامت بتخويف أوروبا وبقية العالم طيلة عام وكل ما فعله الاتحاد الأوروبي الاعراب عن أسفه".
وكان الرئيس الإيراني قد أعلن أن إيران ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق.
فيما رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
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