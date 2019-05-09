منعت ​الولايات المتحدة​، شركة "تشاينا موبايل" الصينية المشغّلة للهواتف النقالة من العمل في الأسواق الأميركية وتوفير خدمات اتصالات دولية، معلّلة قرارها بأن تبعيّة الشركة للحكومة الصينية يهدّد ​الأمن القومي الأميركي​. وذكرت "لجنة ​الاتصالات​ ​الفدرالية​"، الجهة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة، أنّ السماح لـ"تشاينا موبايل يو أس إيه"، الشركة التابعة لمجموعة تشاينا موبايل الحكومية الصينية، بالعمل في السوق الأميركية "من شأنه أن يشكّل مخاطر كبيرة وخطيرة على الأمن القومي".

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كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تمنع شركة الهواتف النقالة "تشاينا موبايل" من دخول أسواق الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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