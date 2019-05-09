الداخلية التركية: تحييد 5 مسلحين من "العمال الكردستاني" جنوب شرقي تركيا

أفادت ​وزارة الداخلية التركية​ بأن "​قوات الأمن التركية​ حيّدت 5 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" أثناء عملية في ريف ولاية تونجلي جنوب شرقي البلاد"، موضحةً ان "فرق قوات الدرك نفذت عملية ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني" في ريف ولاية تونجلي".

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