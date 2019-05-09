واشنطن بوست: ترامب ليس راضيا عن سياسة جون بولتون تجاه أزمة فنزويلا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد نهج مستشاره للأمن القومي جون بولتون تجاه فنزويلا، بعد فشل محاولة الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي"، مشيرةً إلى أن "ترامب أبدى شكوكه بشأن الاستراتيجية القاسية التي تنتهجها إدارته إزاء فنزويلا، وحمل المقربين منه المسؤولية عن تضليله بشأن سهولة إسقاط مادورو".
وأشارت إلى أن "انتقادات ترامب ركزت على بولتون، وما وصفه سيد البيت الأبيض الموقف التدخلي" حيث جدد رئيس الدولة قناعته بأنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تبقى بعيدا عن مستنقعات أجنبية"، لافتةً إلى أن "ترامب انتقد مؤخرا رغبة بولتون في جره إلى الحرب، مؤكدا أن رئيس الدولة ينظر إلى هذا الأمر في الآونة الأخيرة بجدية أكبر مما كان في السابق".
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