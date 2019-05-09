الاناضول: الأمن التركي يضبط 123 كيلوغراما من الهيروين شرقي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​القوات​ الأمنية التركية ضبطت 123 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة، في ولاية وان شرقي البلاد"، موضحةً أن "عملية أمنية أسفرت عن ضبط شحنة ​مخدرات​ تقدر بـ123 كغ، بأحد البيوت في قضاء توشبا".

وأوضحت أن "​قوات الأمن​ اعتقلت 3 من المشتبه بهم إثر العملية"، مشيرةً إلى "مشاركة كلاب بوليسية في العملية، والتي كان لها دور في ضبط الكمية المذكورة من مادة الهيروين".