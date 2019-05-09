الاناضول: الأمن التركي يضبط 123 كيلوغراما من الهيروين شرقي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "القوات الأمنية التركية ضبطت 123 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة، في ولاية وان شرقي البلاد"، موضحةً أن "عملية أمنية أسفرت عن ضبط شحنة مخدرات تقدر بـ123 كغ، بأحد البيوت في قضاء توشبا".
وأوضحت أن "قوات الأمن اعتقلت 3 من المشتبه بهم إثر العملية"، مشيرةً إلى "مشاركة كلاب بوليسية في العملية، والتي كان لها دور في ضبط الكمية المذكورة من مادة الهيروين".
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