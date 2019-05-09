الخارجية الروسية: موسكو تدعو جميع الدول إلى عدم التخلي عن شراء موارد الطاقة الإيرانية

ذكرت وكات "​سبوتنيك​" الروسية أن ​وزارة الخارجية الروسية​ أكّدت أن "​موسكو​ تدعو جميع الدول إلى عدم التخلي عن شراء موارد الطاقة الإيرانية"، مشيرة إلى أن "موسكو تتفهم قرار ​طهران​ بتعليق ​الاتفاق النووي​ جزئيًا".

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