اعلن النائب الاول لرئيس السلطة القضائية محسني ايجئي ان "العدو عندما يجد غريمه قوي يستخدم كل قوته لمواجهته"، مشيراً إلى أن "امیرکا الیوم هي في ادنى درجات الضعف في مقابل جبهة المقاومة وايران".
ولفت إلى أن "اميركا وبسبب ضعفها امام ايران والشعب الايراني لجات الى استخدام جميع ادواتها من التهديد العسكري الى المحاصرة الاقتصادية ودعت دول الجوار الى النهوض ضد ايران بما فيها الدول الصغيرة التي تطلق عليها البقرة الحلوب والتي تقول عنها انها لايمكنها ان تدافع عن نفسها اسبوعين"، مشيراً إلى ان "اميركا مخطئة جدا فانها غير قادرة على زعزعة معنوياتنا وان شعبنا المؤمن والقوي والمفعم بالروح الجهادية متواجد بالساحة".
واكد "ضرورة التحلي بالجهوزية واليقظة والتلاحم وتوظيف كافة الطاقات لمواجهة هذا العدو"، مشيرا الى ان "اختلاف الاذواق السياسية والاجتماعية امر طبيعي ولكن علينا جميعا ان نقف صفا واحدا بوجه العدو الاجنبي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول قضائي ایراني: غطرسة اميركا ناجمة عن ضعفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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