بستاني تعلن تخفيض مؤقت على رسوم الإشتراك بالتيار الكهربائي

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ عن "تخفيض مؤقت على رسوم الإشتراك ب​التيار الكهربائي​ للقدرات المكتتبة 15 و 20 أمبير ولفترة محدودة"، وأرفقت بستاني اعلانها التي نشرته على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة عن القرار الصادر عن ​وزارة الطاقة والمياه​.

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