ترامب: أريد من القادة الإيرانيين أن يتصلوا بي لإبرام اتفاق جيد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن"وزير العدل الأميركي ويليام بار بيده قرار السماح للمحقق الخاص روبرت مولر بتقديم شهادته في الكونغرس"، مشيراً إلى "أنني أريد من القادة الإيرانيين أن يتصلوا بي والجلوس للتحادث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية ولا أنوي أن تتأذى".
وفي حديث للصحفيين، أوضح ترامب "أنني تلقيت رسالة جميلة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الإتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والإتفاق مع الصين لا يزال ممكنا"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران"، لافتاً إلى "أنني لا أريد أن أسمي روسيا عدواً وإنما أريد علاقات جيدة معها ومع الصين".
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