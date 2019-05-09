محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، السفينة السياحية ALBATROS، قادمة من شرم الشيخ وعلى متنها 443 سائح و349 ضابط وطاقم بحارة.
وترفع السفينة علم بهامس ويبلغ طولها 205 مترات بغاطس 7.5 متر، وستغادر الميناء مساء اليوم متجهة إلى ميناء مالطا.
وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وأمان، ويحدث ذلك لليوم الثانى على التوالي، حيث استقبل الميناء أمس الأربعاء السفينة السياحة SILVER SHADOW.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. ميناء بورسعيد يستقبل سفينة سياحية متجهة إلى مالطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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