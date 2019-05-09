الهدايا تنهال على نجل الأمير هاري في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاهاي - (د ب ا):

لقى الأمير هاري الأمير ترحيبا من جانب المهنئين الذين كانوا يحملون هدايا لابنه أرشي البالغ من العمر ثلاثة أيام اليوم الخميس، عندما زار الأمير مدينة لاهاي الهولندية لبدء الاستعدادات لألعاب إنفكتوس للعام المقبل.

بينما ظل أرشي ووالدته ميجان ، دوقة ساسكس ، في بريطانيا ، التقى هاري بالأميرة الهولندية مارجريت ، التي أعطته قميصا مع سراويل يرتديه الاطفال يحمل شعار المسابقة الرياضية للمحاربين القدامى المعاقين.

وحضر العديد من الجمهور لمتابعة وصول هاري واعطوا هدايا أيضًا ، بما في ذلك جوارب أطفال ودمى دببة.

وهاري هو راعي الألعاب ، التي من المتوقع أن تجذب أكثر من 500 مشارك من 19 دولة إلى لاهاي في شهر مايو من العام المقبل.

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وقال الأمير البريطاني في كلمة ، مشيدا بالمنافسين: "إن مرونتكم وتصميمكم وشجاعتكم هي التي تجذب الحشود بالآلاف".

كان الأمير هاري وزوجته ميجان ، دوقة ساسكس ، قد اطلقا أمس الأربعاء على ابنهما الذي يبلغ من ثلاثة أيام ، اسم أرشي هاريسون ماونتباتن وندسور .

وأعلن هاري وميجان الأسم في حسابهما الرسمي في موقع انستجرام ، لكنهما لم يذكرا سبب اختيارهما لهذا الأسم.

كان الأمير هاري وزوجته ميجان قد قدما لأول مرة في امس الأربعاء طفلهما لوسائل الإعلام.

وقالت ميجان للصحفيين وهاري يقف بجانبها ويحمل الرضيع في قلعة وندسور، غرب لندن " إنه أمر رائع ، لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا في الحقيقة سعيدة".