الرئيس القبرصي يسعى للحصول على دعم أوروبي فى مواجهة تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سيبيو/رومانيا - (د ب أ):

أكد رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس اليوم الخميس أنه سوف يسعى للحصول على الدعم من المجلس الأوروبي، فيما يتعلق"بأفعال تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأعرب أناستاسياديس عن أمله، في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية لدى وصوله اليوم إلى رومانيا للمشاركة في القمة الأوروبية في" أن يتم القيام بشيء مناسب يشرف أوروبا في أعين مواطنيها، وذلك على أساس مبادئ التضامن الأوروبي، واحترام سيادة الدول بشكل عام، والدول الأعضاء بشكل خاص".

وقال رئيس الجمهورية القبرصية"أعتزم توضيح ما يحدث للأسف من انتهاك تركيا للقانون الدولي، وأنا متأكد من أننا سنحظى بدعم قوي من المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي".