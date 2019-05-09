بعد غياب سنوات عن السباق الإعلاني:فودافون تنفرد بظهور الهضبة بصحبه رفاق كفاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - **إعلان تحريري

تقدم فودافون هذا العام محتوى إعلانيا متميزا لا يقتصر فقط على إعتمادها على نجوم الفن المشهورين، بل إن الهدف الأساسي من الإعلان هو عرض محتوى إعلاني إيجابي ينطوي على رسائل مرتبطة بالعاطفة والمشاعر تبعث السعادة على قلوب المشاهدين. وقامت الشبكة رقم واحد في مصر بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب والذي يظهر كنجم للحملة الرمضانية لشركة فودافون بعد غياب سنوات عن السباق الإعلاني.

وعملت فودافون هذا العام على دمج عنصر المشاعر والحنين إلى الماضي بإعلاناتها الرمضانية، حيث ظهر الهضبة في مقاطع من الإعلان يسترجع بها أهم محطات تاريخه الفني وذلك منذ الطفولة وحتى وصل إلى النجومية. ولأول مرة يظهر عمرو دياب مع كل من شاركه مشواره الفني، فيظهر مع كل من أبناء عمه والأصدقاء المقربين له، إلى جانب أعضاء فرقته الموسيقية والتي لطالما كانت جزءاً هاماً في المشوار الفني للهضبة.

وقد جمع الإعلان بين الحنين إلى الماضي واللحظات السعيدة في الحاضر مع باقة من ألمع نجوم الفن، فرأينا في الإعلان نجومًا شاركوا الهضبة بداياته مثل عزت أبو عوف وغادة عادل اللذين شاركا الهضبة في كليب "راجعين" لعام 1995، بالإضافة إلى أشرف عبد الباقي والذي شاركه بطولة فيلم "أيس كريم في جليم"، والموزع حسن الشافعي الذي استثمر بدايته الناجحة والمؤثرة مع النجم عمرو دياب لينتقل بها إلى مرحلة أخرى. كما استضاف مجموعة من أصدقائه النجوم المقربين بمناسبة شهر رمضان ومن أبرزهم منة شلبي وريهام عبد الغفور وأحمد مالك وأحمد فهمي والفنانة القديرة سوسن بدر.

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والمفاجأة التي انتظرها الجميع هو ظهور دينا الشربيني إلى جانب عمرو الدياب، وهو الثنائي الأكثر جدلًا على الساحة الفنية الآن وطال انتظار ظهورهما رسميًا في عمل واحد.

وفور إطلاق الإعلان حقق عدد مشاهدات غير مسبوق خلال 24 ساعة فقط من ظهوره على السوشيال ميديا، لتصبح الحملة حديث مواقع التواصل الإجتماعي، فقد استقبلت الصفحة الرسمية لفودافون العديد من التعليقات الإيجابية على الإعلان، كما شارك العديد من المعجبين الفيديو على صفحاتهم الشخصية لتحقق الحملة نجاحًا ضخمًا وسيطرة مبكرة على السباق الرمضاني للإعلانات والحملات الدعائية.