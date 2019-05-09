"حرفتي ومستقبلي" مبادرة ثقافية للحفاظ على التراث الواحاتي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، اليوم الخميس، انتهاء المديرية من تنفذ مبادرة وبرنامج تدريبي للشباب والفتيات بعنوان "حرفتي ومستقبلي" للحفاظ على التراث الواحاتي.

وأكد أن المبادرة تضمنت عقد ورش عمل وتدريب للفتيات والشباب في جميع بيوت الثقافة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، على صناعات الخوص وجريد النخيل، بهدف الحفاظ على تراث الواحة كصناعة حرفية وبيئية، ورفع مهارات المتدربين وتطوير منتجاتهم، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لهم مع تولي المديرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والمحافظة، في تسويق منتجاتهم.

وأوضح "محسن" أن المبادرة جرى تنفيذها على مدار النصف الثاني من شهر إبريل الماضي، على أن تتولى وزارة الثقافة إقامة معرض لمنتجات الشباب والفتيات بحضور وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، خلال الفترة القليلة المقبلة.