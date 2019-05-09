رئيس بلدية اسطنبول الذي أبطل فوزه يعد بثورة من أجل الديموقراطية في تركيا

قال أكرم إمام أوغلو الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية اسطنبول هذا الاسبوع، لوكالة فرانس برس اليوم الخميس 9 ماي 2019 إنه سيقود "ثورة" من أجل الديموقراطية بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل.

وقال "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديموقراطية وتعبئة من أجل الديموقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".

Advertisements

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي اجريت في 31 مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب اردوغان بحصول "فساد خطير" في فرز الأصوات.

وقال إمام أوغلو إن "الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة".