رسمياً..الرجاء ينجح في تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن نادي الرجاء الرياضي، قبل قليل، رسمياً تجديد عقد المدرب باتريس كارتيون لموسم رياضي واحد، بعد أن كان عقده سينتهي بمتم الموسم الرياضي الجاري.

وحسب بلاغ لإدارة الرجاء الرياضي، فإن كارتيرون سيواصل مهامه مدرباً للنسور الخضر بعقد جديد يمتد لموسم واحد، قابل للتجديد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تهم الأهداف المسطرة بين النادي والمدرب الفرنسي.

هذا وتمكن المدرب السابق لنادي الأهلي المصري، من قيادة النسور الخضر قبل أقل من شهر تقريباً، إلى التتويج بكأس “السوبر” الإفريقي، وهاته المرة على حساب الترجي الرياضي التونسي، بطل نسخة 2018 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، في قمة كروية أقيمت بالدوحة.

في حين، ضمن الرجاء الرياضي بطاقة العبور إلى “تشامبيونز ليغ”، الموسم الرياضي المقبل، بشكل رسمي ونهائي، بعد توسيعه الفارق مع صاحب المركز الثالث والمطارد إتحاد طنجة، في حين المنافسة على درع البطولة منحصرة بينه وبين الغريم التقليدي، الوداد الرياضي، صاحب الصدارة بـ 53 نقطة.