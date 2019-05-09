اندلعت حرب كلامية بين الفنان الكوميدي، يوسف أوزلال، والفنانة دنيا باطمة، أمس الأربعاء، كان موقع “أنستغرام” مسرحا لها.
واتهمم أوزلال الفنانة دنيا باطمة بأنها كانت وراء إقصائه من حضور عقيقة كوبل مراكش، الأمر الذي جعلها ترد عليه عبر مقطع فيديو، قالت فيه عنه: “شي كمامر دازو على وجه رمضان أما كون شلضتهم”.
ورد أزولال بدوره على باطمة، ونشر مقطع فيديو على حسابه، ظهر فيه بلباس شخصية فاطمة التاويل، وقال فيه: “يامات الله كلها مثل بعضها، ولي خبيث وشراني مريض في نفسيتو راه مريض طوال العام.. لذلك أقول لهذا الشخص الله يعفو عليه وكونت كنخاف من الدجاج منريشوش “.
وسبق أن صرح يوسف أوزلال لـ”اليوم 24″ أنه معجب كبير بالفنانة دنيا باطمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما كان “معجبا كبيرا بها”.. يوسف أوزلال ودنيا باطمة يدخلان في حرب كلامية! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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