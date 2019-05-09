قبل عرض الحصيلة على البرلمان.. العثماني يجمع وزراءه لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي

قبل أيام عن عرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لحصيلة تنزيل البرنامج الحكومي، أمام أعضاء مجلسي البرلمان (الإثنين المقبل)، جمع العثماني، عشية أمس الأربعاء، وزراء حكومته في إطار اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، الذي خصص لتقييم الأشواط التي قطعتها الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي والوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج.

وتمخض عن الاجتماع اعتماد تقرير تركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية، وأيضا عرض موجز للحصيلة الحكومية بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما، كما تم اعتماد منهجية لمعالجة بعض الإجراءات المتعثرة.

وسجل العثماني، بحسب قصاصة إخبارية لديوانه، تحقيق العديد من المنجزات وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي وفيما يخص الحكامة، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الموجودة في طور الإنجاز.

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كما نوّه بالانخراط الجماعي والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح هذه المنهجية للتتبع الجماعي لتنزيل البرنامج الحكومي.

وكان رئيس الحكومة أنشأ بمقتضى منشور في شهر غشت 2017، اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، وأسندت إليها مهمة اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز.

كما تختص اللجنة بتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي.