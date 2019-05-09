جامعة الكرة تٌغرم المدرب شيبا وهذه عقوباتها في حق أندية البطولة

كشفت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عشية اليوم الخميس، عقوباتها في حق أندية ولاعبي ومدربي البطولة الوطنية الاحترافية، بعد إسدال الستار على مباريات الأسبوع 27 من المنافسات الكروية

وقررت اللجنة، تغريم سعيد شيبة، مدرب فريق شباب الريف للحسيمة، مبلغ 20 ألف درهما لرفضه حضور المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب الرياضي التطواني، وذلك بناء على مذكرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رقم 938.

في حين، تم توقيف طارق السكتيوي، مدرب فريق المغرب التطواني لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

أما عن حمزة حجي، لاعب فريق المغرب التطواني، فسيكون موقوفاً لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب الريف للحسيمة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهما، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

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وتم تغريم “الماط” مبلغ 5 آلاف درهما لرمي جماهيره القارورات داخل الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، مع إضافة ألفين درهما، لحصول المجموعة على 3 إنذارات وطردين، في اللقاء ذاته.

هذا وتم توقيف ميلتون كريسا لاعب فريق مولودية وجدة لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

فريق سريع واد زم، الوافد الجديد على البطولة قبل سنة تقريباً، لم يسلم من العقوبة ليتم تغريمه مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.