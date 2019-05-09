ممثلو الدول العربية يختارون خلفا للتويجري على رأس “إيسيسكو”

تم، اليوم الخميس، تعيين السعودي سالم بن محمد المالك مديرا عاما جديدا لمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، خلفا لمواطنه عبد العزيز بن عثمان التويجري.
وجاء اختيار سالم بن محمد المالك مديرا للإيسيسكو خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة، المنعقدة، اليوم الخميس، في مدينة “الملك عبدالله الاقتصادية” بمنطقة مكة المكرمة بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.
وتعد “الإيسيسكو”، التي تتخذ من الرباط مقرا لها، منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وتعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية.
وأنشئت المنظمة وفقا لقرار صادر عن المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الخارجية في فاس عام 1979، وبلغ عدد دولها الأعضاء حتى الآن 54 دولة، من مجموع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، بالإضافة إلى ثلاث دول مراقبة.
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