مجهولون يهددون الصحافيين خلال تغطيتهم لاحتجاجات دورة المجلس الجماعي لطنجة

هدد مجموعة من “البلطجية” محتجون، أمس الأربعاء، في طنجة، عددا من الصحافيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات، التي رافقت انعقاد دورة ماي المغلقة لمجلس جماعة طنجة.

ووصف “البلطجية” الصحافيين بعبارات قدحية، أثناء تصويرهم للاحتجاج على قرار منع انعقاد الدورة بشكل علني، ووصل الأمر إلى الإهانة، والتهديد بالضرب، أمام أنظار عناصر القوات المساعدة.

وتلقى طاقم “اليوم 24” في طنجة، تهديدا مباشرا من قبل أحد الأشخاص المجهولين، وإهانة المصور الصحافي بألفاظ نابية، دون أي تدخل من قبل القوات العمومية، التي لاتزال تحافظ على الحياد في مثل هذه المواقف.