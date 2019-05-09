كشفت صحيفة “دا صن”، اليوم الخميس، معطيات جديدة بخصوص وضع الولزي غاريث بيل بقلعة “السانتياغو بيرنابيو”، رفقة ريال مدريد، وذلك بعد الضغوطات التي لاحقته بالفترة الأخيرة لتراجع أداءه.
المصدر ذاته، قال إن إدارة ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان، وصلا إلى اتفاق بوضع اللاعب رفقة الفريق الرديف للنادي، في حال رفض الرحيل بنهاية الموسم الرياضي الجاري، والموافقة على أحد العروض التي سيتوصل بها صيفا.
في حيت نقلت الصحيفة استناداً على معطيات من وكيل أعمال بيل، أن الأخير لا يفكر بالفترة الحالية الرحيل عن ريال مدريد، لصعوبة إيجاد راتب سنوي يٌضاهي ما يقدمه له ريال مدريد، لذا الإدارة اختار الضغط عليه بطريقتها الخاصة، وبموافقة زيدان، المدرب الذي ظل دائماً يدافع عن اللاعب بالسنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة جديدة لغاريث بيل مع ريال مدريد…زيدان يتواطئ مع الإدارة ضده! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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