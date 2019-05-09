طلاق جديد في القصر الملكي..الأميرة للا سكينة تنفصل عن حفيد الفقيه الركراكي

كشف موقع “لوديسك” صباح اليوم الخميس، عن مفاجأة جديدة في القصر الملكي، وهي طلاق الأميرة للا سكينة، ابنة الأميرة للا مريم، شقيقة الملك محمد السادس.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأميرة انفصلت عن مهدي الركراكي بشكل رضائي، بعد ارتباطهما منذ سنة 2014، والذي أجبنت منه توأمين سنة 2015.
الزوج السابق للأميرة للا سكينة رجل أعمال من مواليد الرباط، وينحدر من عائلة مقربة من القصر، فهو حفيد الفقيه الركراكي أحد مستشاري الملك الراحل الحسن الثاني وأحمد الفيزازي الموظف السامي السابق في الإدارة الترابية ووالي الدار البيضاء سابقا.
يشار إلى أن الخطوة الجديدة في الحياة الخاصة للأميرة للا سكينة، تأتي في ظل تداول وسائل الإعلام لخبر إقدامها على دخول سوق الاستثمار في التعليم بالمغرب، بإنشاء مدرسة تعليمية في العاصمة الرباط تحمل إسم الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.
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