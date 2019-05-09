الإعلان عن اسم مولود الأمير هاري وميغان ماركل

أطلق الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ميركل، اسم “”آرتشي”، على مولودها الأول الذي ولد قبل 3 أيام.

وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، أمس الأربعاء، أن الإسم الكامل للمولود الجديد هو “آرتشي هاريسون ماونت باتن- وندسور”.

وجاء الإعلان عن اسم رضيع القصر الملكي، بعد أن تم التقاط صور له مع والديه، أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن الأمير الصغير “أرشي” يحتل المرتبة السابعة في ترتيب الخلافة على العرش البريطاني.