استخدام هاتفك خلال التسوّق يجعلك تشتري منتجات أكثر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة أميركية حديثة أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة لإجراء المكالمات أو الاستمتاع بالموسيقى خلال التسوق أكثر عرضة لتنفيذ عمليات شراء غير مخطط لها أو نسيان بعض الأشياء المخطط لشرائها.

وفقًا لموقع (Gadget Now) الهندي، فقد لاحظ فريق البحث هذا التأثير حتى عند استخدام الهواتف أثناء جزء بسيط فقط من رحلة التسوق.

قال باحث الدراسة مايكل سياندرا، من جامعة فيرفيلد بالولايات المتحدة "وجدنا أن استخدام الهاتف لأغراض غير معنية بالتسوق يؤثر سلبياً على سلوكيات التسوق، بما يتعارض بشكل كبير مع معتقدات المستهلكين".

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نُشرت الدراسة في مجلة أكاديمية علوم التسويق، وشمل خلالها الباحثون أكثر من 230 مشاركاً في مهام محاكاة للتسوق.

ولاحظوا أن المستهلكين الذين يعتمدون بشكل كبير على الهواتف المحمولة، والذين يتسمون بالاستخدام المفرط للهواتف والاعتماد عليها، أكثر عرضة للانحراف عن خطة التسوق أثناء انشغالهم باستخدام الهاتف لأغراض غير ذات صلة بالتسوق.

وأضاف سياندرا "أصبحت الهواتف المحمولة سريعاً عنصر تشتيت رئيسياً للعديد من المستهلكين، حيث تشكّل نموذجاً فريداً للمقاطعة. قد تؤثر النتائج التي توصلنا إليها على سلوك المستهلكين تجاه استخدامهم الهواتف المحمولة أثناء التسوق وإقناعهم بمدى تأثير هذه الأجهزة على حياتنا، إيجابياً وسلبيًا".