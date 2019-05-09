جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يتصدّر النتائج الأولية للانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت نتائج أولية للانتخابات في جنوب أفريقيا، اليوم، الخميس، إلى تقدم حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم بفارق كبير، ما يعني احتفاظه بالأغلبية في البرلمان.

وحصد "المؤتمر الوطني الأفريقي" 55.41% من الأصوات التي تم فرزها حتى الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00غرينتش)، حيث وصلت نسبة فرز صناديق الاقتراع إلى 32.52٪.

وجاء حزب المعارضة الرئيسي "التحالف الديمقراطي"، ثانيًا بحصوله على 25.36% من الأصوات، بينما حصد حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري الراديكالي، 8.72% من الأصوات، ما يخولّهما بالاحتفاظ بمواقعهما كثاني وثالث أكبر حزبين معارضين في البلاد.

وفي هذا السّياق أكد حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض، أنه سيتقدم بشكاوى ضد لجنة الانتخابات، زاعما وجود ثغرات سمحت لبعض الناخبين بالإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.

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وقال زعماء الحزب المعارض، إن العديد من الناخبين صوّتوا أكثر من مرة، مؤكدين أن الحبر الذي استخدم لتلوين أصابع الناخبين كان سهل الإزالة عند غسله.

من جانبها، أكدت لجنة الانتخابات المستقلة وجود إجراءات أمان أخرى من أجل حماية عملية التصويت مثل الاحتفاظ بصورة عن هوية الناخب.

وتعهّدت جميع الأحزاب السياسية، تقريبًا، خلال حملاتها الانتخابية، بإنهاء الفساد والحد من الجريمة والبطالة، وهي أمور تمثل تحديات رئيسية في أكبر الاقتصادات الصناعية في أفريقيا.