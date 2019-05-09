شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلدية إسطنبول»: سأقود ثورة في تركيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن أكرم إمام أوغلو، الذي أُبطل فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول هذا الأسبوع، اليوم الخميس، إنه سيقود “ثورة” من أجل الديمقراطية في تركيا.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “أوغلو”: “ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية، وستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها”.
يشار إلى أن تصريحات “إمام أوغلو” تأتي بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل.
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