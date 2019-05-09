شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 سلة غذائية في مقاطعة توركر بإقليم خيبر بختون خوا الباكستاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:08 مساءً, 9 مايو 2019 م المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1،000 سلة غذائية في مقاطعة توركر بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، بلغ عدد المستفيدين منها 1,000 عائلة .

ويأتي هذا في إطار تعزيز الأمن الغذائي للمحتاجين في باكستان خلال شهر رمضان.

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