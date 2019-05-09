مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 100 سلة رمضانية في مدينة كوبليك بجمهورية ألبانيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:05 مساءً, 9 مايو 2019 م المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 سلة غذائية رمضانية، على المحتاجين في مدينة كوبليك بجمهورية ألبانيا بحضور مفتي المدينة أدمير سمايلاي.

ويأتي ما يقدمه المركز تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع المنكوبين والمتضررين في العديد من الدول.

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