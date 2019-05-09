محكمة أسترالية تدين ثلاثة اشخاص في قضية إحراق مسجد

وأصدرت هيئة المحلفين في المحكمة العليا بولاية فيكتوريا حكم إدانة لثلاثة اشخاص في قضية إضرام النيران في مركز الإمام علي الإسلامي في 11 ديسمبر 2016. ونفى اثنان من المتهمين تورطهما في الاعتداء الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، فيما أكد ثالث أنه كان في موقع الحادث، قائلا إن هذا جاء ضمن إطار حملة احتجاج وترويج ومعارضة، لا عملية إرهابية.



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