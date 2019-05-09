اعتقال 22 مسؤولا في المخابرات الإثيوبية

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رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي
وجه النائب العام الإثيوبي، اتهامات إلى 26 مسؤولا بجهاز الأمن والمخابرات، وفي مقدمتهم رئيس الجهاز جيتاشو أسفا، عقب إجراء تحقيقات كاملة. وذكر مكتب النائب العام أن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان والفساد المالي، ويشتبه في ارتكاب المتهمين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعترافات القسرية والمثلية الجنسية والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك في مرافق سرية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأوضح المكتب أن 22 من المسؤولين المشتبه بهم من بين الـ26 يقبعون في المعتقلات، بينما وجهت التهم إلى الأربعة الآخرين بمن فيهم رئيس الجهاز غيابيا. وقال زنابو تونو مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام، في وقت سابق، إنهم أجروا تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الإدارية للحكومة السابقة، مضيفا
وأوضح المكتب أن 22 من المسؤولين المشتبه بهم من بين الـ26 يقبعون في المعتقلات، بينما وجهت التهم إلى الأربعة الآخرين بمن فيهم رئيس الجهاز غيابيا. وقال زنابو تونو مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام، في وقت سابق، إنهم أجروا تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الإدارية للحكومة السابقة، مضيفا أن مدير جهاز الأمن السابق، أسفا، متهم بالتورط في انتهاكات لحقوق إنسان.
وذكر تونو أن أسفا موجود في ولاية تيجراي، وأنهم على اتصال مع حكومة الولاية من أجل تعزيز سيادة القانون وتقديم المشتبه به إلى العدالة، قائلا إن مسألة اعتقال مدير الأمن والمخابرات السابق لا تحتاج لإطلاق رصاص، وإنما ستتم بالتعاون مع حكومة ولاية تيجراي.
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