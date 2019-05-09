انت الان تتابع اعتقال 22 مسؤولا في المخابرات الإثيوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي

وجه النائب العام الإثيوبي، اتهامات إلى 26 مسؤولا بجهاز الأمن والمخابرات، وفي مقدمتهم رئيس الجهاز جيتاشو أسفا، عقب إجراء تحقيقات كاملة. وذكر مكتب النائب العام أن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان والفساد المالي، ويشتبه في ارتكاب المتهمين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعترافات القسرية والمثلية الجنسية والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك في مرافق سرية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح المكتب أن 22 من المسؤولين المشتبه بهم من بين الـ26 يقبعون في المعتقلات، بينما وجهت التهم إلى الأربعة الآخرين بمن فيهم رئيس الجهاز غيابيا. وقال زنابو تونو مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام، في وقت سابق، إنهم أجروا تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الإدارية للحكومة السابقة، مضيفا