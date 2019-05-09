مصر: الحكم ببراءة العادلي و8 من معاونيه من تهم الفساد والإضرار بالمال العام

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

برأت محكمة مصرية، اليوم، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وثمانية مسؤولين سابقين بالوزارة، من تهمة الفساد المالي والإضرار بالمال العام من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وقضت المحكمة بتغريم كل منهم 500 جنيه.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة قضت أيضا بالزام مدير حسابات بوزارة الداخلية برد مبلغ 62 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مماثل وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد مدة سبع سنوات وأمرت باعادة محاكمته في القضية أمام احدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بادانته.