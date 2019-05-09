مسؤول قطري يتراجع عن تصريحاته المسيئة للمصريين

أعلن مسؤول قطري عن تصريحاته، والتي قال فيها أن بلاده لن تمنح تأشيرات دخول لأعداء في إشارة للمصريين.
جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة الشرق القطرية، عن الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة أكبر الباكر.
وقال أكبر الباكر، أن تصريحاته اقتطعت من سياقها وتناقلتها وسائل إعلام، ومواقع دون الرجوع إلى السياق كاملا.
وأضاف المسؤول القطري، أنه كانت تغلبهالعاطفة كمواطن قطري تضرر من حصار دول المقاطعة ومن بينهم مصر على بلاده.
وأكد الباكر على أن بلاده ترحب بكل الشعوب بما فيهم المواطنين الذين يحملون جنسيات دول الحصار والذين يتوافدون على الدوحة.
وأشار رئيس الخطوط الجوية القطرية التنفيذي، إلى أن نحو 750 موظفا من كبار الموظفين يحملون الجنسية المصرية.
وكان المسؤول القطري قد صرح في وقت سابق أن بلاده لن تمنح تأشيرة دخول للمصريين، مؤكدا أن بلاده لا تمنح تأشيرات دخول لأعدائها.
وتسببت تصريحات الباكر في وجة انتقادات داخل قطر وخارجها للتصريحات، فيما انتقدت الحكومة القطرية تصريحات أكبر الباكر.
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