قرقاش: رسالة ولا أبلغ ومن أرضنا الطيبة عن الإمارات وقيمها

قال وزير خارجية الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، "في هذا الشهر الفضيل تأثر كل بيت إماراتي بصورة المسك والطيب والشيخ محمد بن زايد يقبل يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد".

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" - "الصورة غنية في معانيها السامية ففيها الولاء والوفاء و زينة الأخلاق وشموخها".

وتابع "رسالة ولا أبلغ، ومن أرضنا الطيبة عن الإمارات وقيمها".