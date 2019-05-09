شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) عقدت اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , خلال الفترة من 8 - 9 مايو الحالي ، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض , اجتماعها الثاني ، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون، والأمانة العامة وجهاز الشرطة الخليجية. عقدت اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , خلال الفترة من 8 - 9 مايو الحالي ، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض , اجتماعها الثاني ، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون، والأمانة العامة وجهاز الشرطة الخليجية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات تناولت آخر التطورات والأعمال المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية والهجمات الفيروسية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.