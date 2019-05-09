شكرا لقرائتكم علاقة المدان بفساد داخلية مبارك بوائل جسار ونانسي عجرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الخميس ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في عهد الرئيس حسني مبارك، وعدد من معاونيه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، فيما قضت ببراءة كل من الوزير الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه عن باقي الاتهامات.

المدان الوحيد في القضية هو نبيل خلف وكان يتولى مدير الحسابات بوزارة الداخلية والمفاجأة أنه مؤلف وشاعر شهير كتب أغنيات لكبار المطربين مثل المطرب اللبناني وائل جسار، ونانسي عجرم، وعلي الحجار ومحمد منير.

نبيل خلف من مواليد 1947، حصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة عام 1969، وكتب أغنيات المطرب اللبنانى وائل جسار حيث تعاون معه في ألبوم "فى حضرة المحبوب" ومنها أغنيات "قلبك حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي"، "نبينا الزين"، و"في حضرة المحبوب" بالإضافة إلى عدد كبير من الرباعيات الدينية، حملت اسم "رباعيات في حب الله".

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كتب لمحمد منير "يا بيوت العرب"، ولعلي الحجار "الزين والزينة"، ولنانسي عجرم "إمتى هشوفك"، و"سلمولي عليه" ويا بنات يا بنات ، ولأمال ماهر أغنية يا مصر يا أم الأمم".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، استولى على المبالغ الخاصة بالوزارة لنفسه وألزمته بردها وقيمتها 62 مليونا و120 ألف جنيه.

شغل خلف عضوية عضو المجالس القومية المتخصصة وعضوية اتحاد الكُتّاب وقام بتأليف عشرين كتابًا للأطفال وانتدب للعمل في وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي.

ابنه هو الفنان شادي خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وظهر في آخر أفلام المخرج يوسف شاهين "هي فوضى" ، كما شارك في أفلام 365 يوم سعادة ، الآولة في الغرام، هي فوضي، كلمني شكرا وحين ميسرة.