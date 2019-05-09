شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: قطر ستطرد الإخوان حال صنف ترامب الجماعة تنظيما إرهابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أنه إذا اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرار بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، ستحدث ضغوط غير مسبوقة على رعاة الجماعة مموليها الإقليميين – على رأسهم قطر وتركيا - فى اتجاه فك الارتباط بها .

وأضاف الباحث الإسلامى، أنه إذا لم تستجب هذه الدول وعلى رأسها قطر لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بطرد قيادات الإخوان، سقع تحت طائلة تبعات دعم وتمويل كيان مصنف إرهابيًا.

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وأوضح هشام النجار، أن الدول التي تسعى لعلاقات متوازنة وجيدة مع واشنطن ستحرص على الحفاظ على مصالحها مع القوة الأكبر في العالم وستفضل التضحية بعلاقتها بجماعة الاخوان خاصة أن هذه العلاقة لم تجلب لأطرافها سوى الهزائم والتراجع والكوارث.