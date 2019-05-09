شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر ورؤساء الصحف يتضامنون مع صحفيي صدى البلد بعد واقعة الاعتداء عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية عن تضامنهم مع الصحفيين بموقع صدى البلد عقب واقعة الإعتداء عليهم، الإثنين الماضي، من جانب أحد المنتجين وعدد من البلطجية .

جاء ذلك خلال جلسة تضامن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمقر الموقع، ضمت الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم وماجد منير رئيس تحرير الاهرام المسائي ومحمد ابراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الاهرام ومصطفى بكري عضو رئيس تحرير جريدة الأسبوع ومحمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين وجمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي،وبحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين،والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، والإعلامية رشا مجدي .

و قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الاعتداء على صدى البلد، من جانب المنتج أعاد إلى ذهنه واقعة تهجم حازم صلاح أبو إسماعيل على مدينة الإنتاج الإعلامي،مضيفا :" التصرف بهذه الطريقة الهمجية غير مقبول ونحن معكم ومع الإعلام الحر النزيه وضد العودة لهذه الفترة السوداء ".

فيما أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، على الدور الوطني الذي تقدمه شبكة قنوات وموقع صدى البلد الإخباري،واصفا لاعتداء الذي وقع على موقع صدى البلد الإخباري، من منتج سينمائي، بغير المقبول شكلا أو مضمونا، مؤكدا أنه لن يفرط في حقوق الصحفيين والعاملين الذين تعرضوا لهذا الاعتداء.

وأضاف "أبو العينين"، أنه تلقى مئات المكالمات الهاتفية الساعية لمحاولات الوساطة للصلح بعد هذا الاعتداء، لكنه صمم على عدم التنازل حفاظا على حقوق الصحفيين والعاملين بموقع صدى البلد.

وأعرب أبو العينين، عن ثقته الكاملة في القضاء المصري، والشرطة المصرية، وسير مجريات القضية في ظل دولة القانون التي يجب على الجميع احترامها والتي تضمن استقرار الوطن والحفاظ على حقوق الأشخاص.

وأوضح أن شبكة قنوات صدى البلد على مدار تاريخها ومنذ تأسيسها، تلتزم بكافة تعاقداتها والتزاماتها، ولم تخطيء في التعامل، مشيرا إلى أن إدارة القناة عملت على شراء أحد المسلسلات وتم التعاقد والاتفاق على كافة المستحقات ودفعها بعقود رسمية.

ومن جانبها أكدت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين حينما قرر دخول عالم صناعة الإعلام، كان له هدف وطني يتمثل في دعم الدولة المصرية، وتفتيح العقول وحث المواطن المصري على الوقوف بجانب وطنه ودعمه.

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فيما شدد الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام على أن ما حدث غير مقبول ولن يقبله الرأي العام أو أي جهة داخل أو خارج مصر.

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأخبار، أن النقابة أعلنت تضامنها بصورة كاملة مع موقع صدى البلد الإخباري، حتى يحصل الزملاء الصحفيين في الموقع على حقهم.

وأشار الكاتب الصحفي مصطفى بكري ،الى أن المؤسسة كان لها موقفها المعروف فيما يخص التصدي للإخوان، ورفضها للابتزاز السياسي وكانت لها مواقف مهنية وإنسانية معروفة.

ومن جانبه ، قال الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، إن الموقف لا يحتمل تهاون ويتطلب التكاتف من الجميع لأنه إذا لم يحدث ذلك ستستمر هذه الاعتداءات السافرة ،متابعا: "هؤلاء لا يشوهون فقط صناعة السينما وإنما صورة مصر بالكامل، ونحن ندفع الثمن".

ونوه الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين،الى أنه حضر جلسة التضامن مع مؤسسة صدى البلد، بصفتين الأولى نقابية والثانية مهنية ،مضيفا :" رجل الأعمال محمد أبو العنيين قال إنه رفض التصالح مع من قاموا بالإعتداء على المؤسسة حفظا لحق الزملاء الذي تعرضوا للإعتداء وأنا أؤكد أن عدم التنازل هو حق لكل إعلامي ،لا أعتقد أن هناك زميل يقبل الصلح عن تصرف بهذه الهمجية ولابد من موقف قوي ومهني وحاسم".

ووجه الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، الشكر لكافة القيادات الصحفية التي شاركت في جلسة التضامن مع مؤسسة صدى البلد ضد الإعتداء الذي وقع عليها الاثنين الماضي، الشكر أيضا لرجل الأعمال محمد أبوالعينين على دعمه اللامحدود لهم.

ووجه صبري الشكر للإعلامي أحمد موسى على مجهوده في إثارة القضية، كما شكر كافة الزملاء في موقع صدى البلد على مساندتهم لبيتهم، وخص بالشكر أيضا الزميلين أحمد سالم وإسلام مقلد على تحملهم ثلاثة أيام في الأزمة كما شكر كافة القيادات الصحفية مواقفهم المشرفة والداعمة.