البرلمان يحيل 8 طلبات مناقشة عامة لهيئة المكتب.. أبرزها الرقابة على الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشتها، مع مراعاة ضم الطلبات التى تتحدث عن ذات الموضوع، وفيما يلى نرصد هذه الطلبات: 1. إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها. 2. النهوض بمستوى الخدمات العامة بالقرى والمحافظات. 3. مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها. 4. الرقابة على الأسعار. Advertisements 5. تكليف خريجي كليات الصيدلة. 6. توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة. 7. تحسين الأوضاع المالية للأطباء البشريين وتوفير المستلزمات اللازمة لأداء عملهم. 8. إمكانية تعديل شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة.

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