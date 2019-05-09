شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تطالب الحكومة بخطة واضحة لاستخدام أموال الدعم والمنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم خطة واضحة لاستخدام المبلغ المُخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة والبالغ 18 مليار و986 مليون و328 ألف جنيه.

وأوضح القصبى، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2019/2020، أنه يجب استخدام هذا المبلغ فى تحويل المواطن إلى مُنتج بدلا من انتظتاره للدعم الشهرى، خاصة القادرين منهم على العمل.

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وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، على أهمية وضرورة توظيف أموال الدولة بشكل سليم، مشددا على انحياز لجنة التضامن لكبار السن ومن لديهم أسباب صحية تمنعهم من العمل، مضيفا فى الوقت ذاته "لكن من لديه القدرة على العمل فيجب تمكينه من إيجاد الفرصة المناسبة للعمل بدلا من الوقوف فى طوابير معاشات تكافل وكرامة".

كما أشار إلى عملية إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، لافتا إلى أن هناك أماكن تُعانى من نقص شديد فى العمالة وأماكن أخرى بها تكدس.