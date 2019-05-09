معارض تركى: ما يفعله أردوغان استهزاء بالشعب وانقلاب على الحياة الديمقراطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن ما يفعله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من إعادة انتخابات البدلية فى مدينة إسطنبول هو استهزاء بقرار الشعب وانقلاب على الحياة الديمقراطية في البلاد. وأضاف القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: نثق بالناخب التركي في إسطنبول والانتخابات القادمة ستكون درس كبير لحكومة حزب العدالة وستكشف مدى رفض الشارع لسياسة الحزب في سيطرته المطلقة. Advertisements وكانت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم فى تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات الإثنين الماضى، قالت إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية فى اسطنبول وإعادتها، بعد خسارة الحزب الحاكم التى تسببت فى جنون أردوغان.

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