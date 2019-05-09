بومبيو: أدعو وزارة الخارجية لفتح السفارة الأميركية في القدس

أكّد وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ أنه "يسعدني أن أعلن أنني قدمت إثباتي إلى ​الكونغرس​، وأفدت بأنه تم تطبيق العناصر ذات الصلة من تشريع نقل ​السفارة الأميركية​ إلى ​القدس​ الصادر في العام 1995. وبالتالي، لم يعد ثمة داع لأي استثناء رئاسي إضافي لقيود التمويل بموجب التشريع".

ودعا بومبيو ​وزارة الخارجية​ إلى "فتح السفارة الأميركية في القدس بدون الاكتفاء بمكاتب للبعثة الدبلوماسية الأميركية إلى إسرائيل"، كما دعاها إلى "إقامة مقر رئيس البعثة في القدس أيضًا ليشغله سفيرنا إلى ​اسرائيل​".

ولفت إلى "أننا أقمنا في شهر آذار 2019 مقر إقامة رئيس البعثة في القدس بعد التشاور مع ​الحكومة الإسرائيلية​. وأثبت بالتالي أنه قد تم افتتاح السفارة الأميركية في القدس وإقامة مقر إقامة لرئيس البعثة هناك بشكل رسمي، بما يتسق مع متطلبات التشريع".