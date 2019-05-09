أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنه "يسعدني أن أعلن أنني قدمت إثباتي إلى الكونغرس، وأفدت بأنه تم تطبيق العناصر ذات الصلة من تشريع نقل السفارة الأميركية إلى القدس الصادر في العام 1995. وبالتالي، لم يعد ثمة داع لأي استثناء رئاسي إضافي لقيود التمويل بموجب التشريع".
ودعا بومبيو وزارة الخارجية إلى "فتح السفارة الأميركية في القدس بدون الاكتفاء بمكاتب للبعثة الدبلوماسية الأميركية إلى إسرائيل"، كما دعاها إلى "إقامة مقر رئيس البعثة في القدس أيضًا ليشغله سفيرنا إلى اسرائيل".
ولفت إلى "أننا أقمنا في شهر آذار 2019 مقر إقامة رئيس البعثة في القدس بعد التشاور مع الحكومة الإسرائيلية. وأثبت بالتالي أنه قد تم افتتاح السفارة الأميركية في القدس وإقامة مقر إقامة لرئيس البعثة هناك بشكل رسمي، بما يتسق مع متطلبات التشريع".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أدعو وزارة الخارجية لفتح السفارة الأميركية في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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