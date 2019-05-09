مقتل 6 أشخاص في عملية لـ"قسد" بإسناد من التحالف الدولي على دير الزور

أكدت مصادر محلية في بلدة الشحيل بريف دير الزور في سوريا لوكالة "سانا" السورية، أن "قوات سوريا الديمقراطية" وبإسناد من طيران التحالف الدولي، نفذت عملية عسكرية سقط نتيجتها 6 من أهالي البلدة"، مشيرة إلى أن "القوات نفذت اقتحامًا مترافقًا بإطلاق نار كثيف وعشوائي على أهالي الحي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 مدنيين وجرح 4 آخرين، واعتقال عدد من الأهالي وترويع البلدة بالكامل".
ولفتت المصادر إلى أن "مدنيًا سقط بنيران مسلحي "قسد" خلال إطلاقها الرصاص الحي على متظاهرين خرجوا تنديدًا بممارساتها وجرائمها في البلدة".
وذكر شهود عيان للوكالة أن "تظاهرات جديدة خرجت احتجاجًا على "قسد"، في قريتي البصيرة والضمان بريف دير الزور الشمالي، إذ شهدت معظم مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة تلك القوات قبل أسبوعين احتجاجات شعبية واسعة طالبت بخروجها من المنطقة.
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