الطيران المدني الايراني: مغادرة طائرة فرنسية مطار اصفهان هبطت أمس اضطراريا اثر خلل فني

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية عن "مغادرة طائرة فرنسية لمطار اصفهان الدولي بعد هبوطها اضطراريا اثر خلل فني"، موضحاً أن "الطائرة الفرنسية من طراز ايرباص A340-300 تعرضت لعطل فني اثناء رحلتها من باريس الى بومباي، حيث طلب قائدها من مطار اصفهان، الهبوط اضطراريا".
واشار الى أنه "بالتنسيق بين منظمة الطيران الايرانية ونظيرتها الفرنسية تم اصلاح الخلل عبر متخصصي شركة الخطوط الجوية "ايران اير"، مبيناً أن "مطار اصفهان إتخذ كافة الاجراءات اللازمة للهبوط الاضطراري ومنها تقديم الخدمات للركاب واعمال الصيانة للطائرة التي غادرت مدرج المطار متجهه الى بومباي".
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