مسؤول افغاني: اقتلاع جذور داعش من بلادنا بحاجة الى تعاون دول المنطقة

اكد المتحدث باسم ​مجلس الامن​ القومي الافغاني طارق آرين ان "انشطة تنظيم "داعش" ​الارهاب​ي مرتبطة بالارهاب الاقليمي وان اقتلاع جذوره بحاجة الى تعاون دول المنطقة"، مشدداً على "استعداد ​القوات​ الامنية الافغانية لمحاربة اي تنظيم ارهابي ومن ضمنها داعش وقد سددت خلال الاعوام الاخيرة ضربات قاصمة لهذا التنظيم الارهابي".

ولفت إلى أن "داعش" حين دخوله الى ​افغانستان​ قد وضع لنفسه خطة واهدافا لتوسيع نطاق نفوذه في افغانستان الا انه لم يحقق اليوم ايا من اهدافه وقد اندحر في مختلف مناطق البلاد"، معتبراً أن "انشطة داعش في افغانستان مرتبطة بالارهاب الاقليمي كما في بعض الدول الاخرى في المنطقة وان اقتلاع جذوره بحاجة الى التعاون بين دول المنطقة".