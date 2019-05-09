السلطات الأميركية تعتقل محللاً سابقاً بتهمة تسريب معلومات سرية

أكّدت ​وزارة العدل الأميركية​، في بيان، أن "السلطات اعتقلت محللاً للمعلومات المخابراتية ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالحصول على معلومات سرية تخص ​الأمن​ القومي بشكل غير قانوني وكشفها"، مشيرة إلى أن "المحلل ​دانيل إيفيريت هيل​، وهو من ناشفيل بولاية تنيسي ويبلغ من العمر 31 عامًا، عمل بوكالة الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية وكان على اتصال بصحفي".

وأوضحت أن "وثائق سرية نُشرت عبر وسيلة الإعلام الإخبارية التي يعمل بها الصحفي، دون أن تحدد اسمها".